Pirlo è stato nominato global ambassador di Fonbet, un bookmaker russo. L’azienda ha presentato l’accordo come esempio che, nonostante le sanzioni europee contro Mosca, il Russia può ancora coinvolgere figure di spicco del mondo dello sport. La nomina ha suscitato discussioni e considerazioni sulla presenza di brand russi in ambiti internazionali nonostante le restrizioni.

Una questione di rapporti. Di opportunità. Pirlo è diventato global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo: l'azienda ha presentato l'ingaggio della stella italiana come prova che, nonostante le sanzioni dell’Europa verso Mosca, Putin non si sente isolato ed è per lui ancora possibile coinvolgere icone dello sport globale. Il contratto con l’agenzia di scommesse è legata a quello con lo United Fc, squadra degli Emirati Arabi il cui presidente, Sergey Lomakin, ha interessi nell’agenzia di betting. Il viaggio a Mosca Pirlo è stato in Russia per presenziare al Football Day organizzato dallo stesso brand. La sua presenza sollevò ferme reazioni da parte di diversi osservatori e atleti internazionali che hanno criticato duramente la scelta di presenziare all'evento. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pirlo ct, quell’accordo con un provider russo che diventa un caso imbarazzante

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