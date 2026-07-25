Il giornalismo sportivo italiano ha criticato fortemente l’ex calciatore e allenatore, con una stroncatura diffusa e unanime. La critica è stata così forte da coinvolgere tutte le testate, senza eccezioni, nel primo giorno di commenti negativi. La reazione si è diffusa rapidamente, lasciando pochi spazi a interpretazioni alternative.

Pirlo rianima il giornalismo italiano. Neanche il giornalismo sportivo italiano è riuscito a voltarsi dall’altra parte. Stavolta non ce l’ha fatta. Almeno il primo giorno. Poi magari da domani si lavorerà alla costruzione di Pirlo nuovo Guardiola, come già accaduto per Gattuso altra scelta incomprensibile e figlia dell’amichettismo che in Italia regna sovrano. Perché – è bene ribadirlo – non siamo andati ai Mondiali perché avevamo Gattuso in panchina, allenatore il cui curriculum parlava e parla chiaro. Si è riusciti a trovare un tecnico col curriculum peggiore di Gattuso. Non era semplice. Su Pirlo lo sconcerto è a reti unificate. I toni non sono durissimi (in Inghilterra e in Germania avrebbero provveduto a togliere la pelle) ma considerata la nostra tradizione, potremmo dire che è un massacro giornalistico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pirlo ha resuscitato la critica del giornalismo sportivo italiano: è una stroncatura a reti unificate

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