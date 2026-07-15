Il Corriere della Sera ha espresso sorpresa e critica riguardo alla nomina di Andrea Pirlo come commissario tecnico della nazionale di calcio. Il quotidiano ha definito la decisione come un’ipotesi che sembra più un scherzo. Ha inoltre sottolineato che la scelta appare come un atto di favoritismo eccessivo, giudicandola dannosa e priva di motivazioni solide. La reazione del giornale è di forte scetticismo nei confronti di questa possibile nomina.

“Pirlo, scusate, in che senso?”. È lo sconcerto con cui il Corriere della Sera accoglie l’idea di Andrea Pirlo commissario tecnico della Nazionale. Una scelta che, secondo il quotidiano, avrebbe “tutti i caratteri dell’amichettismo più peloso, inutile, fatale”. Niente di personale verso lo stupendo campione del mondo, si affretta a precisare l’editorialista; ma la panchina azzurra, in questa fase, meriterebbe altro. Ed è un giudizio che, sul rischio-Pirlo, avevamo già argomentato anche noi. Perché Pirlo no. Il ragionamento del Corsera è netto: Pirlo è la dimostrazione vivente di quanto sia difficile replicare in panchina i successi da giocatore, e non avrebbe “il rango” per ambire alla carica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Pirlo ct? Speriamo sia uno scherzo”: la stroncatura del Corriere della Sera

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