buttafuoco a reti unificate e le altre pillole del giorno

Oggi si parla di Pietrangelo Buttafuoco, che ha scritto una lettera aperta pubblicata su un quotidiano nazionale. L’autore si distingue per il suo stile diretto e senza fronzoli, affrontando temi di attualità senza mezzi termini. Tra le notizie della giornata, ci sono anche aggiornamenti su vari eventi e dichiarazioni di figure pubbliche, che vengono analizzate con attenzione. La giornata si chiude con alcune riflessioni sui temi caldi del momento.

Una cosa è certa: Pietrangelo Buttafuoco non le manda a dire. Dopo la lettera aperta ad Avvenire, il presidente della Biennale di Venezia si è “concesso” un’intervista a Il Fatto Quotidiano e un’ospitata a Il fienile, il video-podcast di Luca Zaia, per spiegare ancora una volta l’apertura alla Russia che ha diviso la maggioranza, il governo e il MiC. «Il più grande fraintendimento è di avermi accreditato, in quanto presidente della Biennale, di una potestà selettiva che non possiedo: far entrare in Biennale o far uscire dalla Biennale questo o quello», spiega Buttafuoco al quotidiano diretto da Marco Travaglio. E ne ha anche per Alessandro Giuli, che a causa delle tensioni ha disertato l’inaugurazione: «Avrà certamente obbedito alla ragion di Stato.🔗 Leggi su Lettera43.it

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