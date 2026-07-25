Pirlo è il nuovo ct dell’Italia | accordo raggiunto si attende l’annuncio ufficiale
La FIGC ha raggiunto un accordo con Andrea Pirlo per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Guardiola, la federazione ha deciso di accelerare i tempi e si aspetta l’annuncio ufficiale. Pirlo sostituirà il precedente allenatore e guiderà la squadra nelle prossime competizioni. La firma finale e la comunicazione ufficiale sono ancora da definire.
Incassato il no di Guardiola, la Figc non ha perso altro tempo e si è lanciata con decisione su Andrea Pirlo, che a questo punto è il nuovo ct dell’Italia. Prima dell’annuncio ufficiale, si attende che l’ex fuoriclasse si liberi dallo United Fc, club emiratino al quale è attualmente legato. PIRLO È IL NUOVO CT DELL’ITALIA:: L’ex allenatore di Juventus e Sampdoria, e campione del Mondo nel 2006, firmerà un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro. Decisivo il legame con Paolo Maldini, che lo aveva cercato ai tempi del Milan, e il fatto di aver cresciuto tanti giovani ai tempi della Juventus, tra cui Kukusevski e Fagioli, e soprattutto alla Sampdoria, dove ha conquistato i playoff con ragazzi ventenni come Sebastiano Esposito, Ghilardi e Leoni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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PIRLO VERSO LA PANCHINA DELLITALIA: CONTRATTO FINO AL 2030
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