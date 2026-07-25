La FIGC ha raggiunto un accordo con Andrea Pirlo per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo il rifiuto di Guardiola, la federazione ha deciso di accelerare i tempi e si aspetta l’annuncio ufficiale. Pirlo sostituirà il precedente allenatore e guiderà la squadra nelle prossime competizioni. La firma finale e la comunicazione ufficiale sono ancora da definire.

Incassato il no di Guardiola, la Figc non ha perso altro tempo e si è lanciata con decisione su Andrea Pirlo, che a questo punto è il nuovo ct dell’Italia. Prima dell’annuncio ufficiale, si attende che l’ex fuoriclasse si liberi dallo United Fc, club emiratino al quale è attualmente legato. PIRLO È IL NUOVO CT DELL’ITALIA:: L’ex allenatore di Juventus e Sampdoria, e campione del Mondo nel 2006, firmerà un contratto quadriennale a 1,5 milioni di euro. Decisivo il legame con Paolo Maldini, che lo aveva cercato ai tempi del Milan, e il fatto di aver cresciuto tanti giovani ai tempi della Juventus, tra cui Kukusevski e Fagioli, e soprattutto alla Sampdoria, dove ha conquistato i playoff con ragazzi ventenni come Sebastiano Esposito, Ghilardi e Leoni. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Pirlo è il nuovo ct dell’Italia: accordo raggiunto, si attende l’annuncio ufficiale

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PIRLO VERSO LA PANCHINA DELLITALIA: CONTRATTO FINO AL 2030

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