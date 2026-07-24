Pirlo nuovo ct della Nazionale | accordo raggiunto per 4 anni

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato raggiunto un accordo di quattro anni con l’ex calciatore per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. La trattativa si è sbloccata dopo il rifiuto di un altro allenatore, che ha portato alla scelta finale. Il contratto prevede uno stipendio di circa 1,5 milioni di euro più bonus. La firma ufficiale è attesa nelle prossime ore.

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