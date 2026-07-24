Andrea Pirlo è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, con un accordo che prevede un contratto fino al 2030. L’ex centrocampista, campione del mondo, guiderà la squadra fino ai prossimi Mondiali, con un contratto quadriennale. La federazione ha scelto Pirlo come figura di riferimento per il rilancio della nazionale, con un focus sulla valorizzazione dei giovani calciatori e sulla qualificazione alle competizioni internazionali.

L’ex centrocampista campione del mondo è la scelta della nuova dirigenza federale. Contratto quadriennale e missione rilanciare la Nazionale puntando sui giovani e sulla qualificazione ai prossimi Mondiali Andrea Pirlo è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.Dopo il tramonto dell’ipotesi che avrebbe portato a Pep Guardiola sulla panchina azzurra, la nuova dirigenza federale ha accelerato i tempi, individuando nell’ex regista campione del mondo del 2006 il profilo a cui affidare l’inizio del nuovo ciclo. L’intesa è stata raggiunta nel giro di poche ore e, sebbene restino da completare gli ultimi passaggi formali, la scelta è ormai definita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Pirlo nuovo commissario tecnico dell’Italia: accordo raggiunto, guiderà gli azzurri fino al 2030

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PIRLO VERSO LA PANCHINA DELLITALIA: CONTRATTO FINO AL 2030

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