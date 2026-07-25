L’Italia ha deciso di adottare la difesa a quattro come sistema tattico principale per la nazionale maggiore, seguendo l’esempio di successi europei a livello di club e nazionali. La scelta riguarda anche i terzini, con un focus su come integrare i giocatori nelle posizioni di fascia. Tra i nomi più discussi ci sono Dimarco e Palestra, che devono trovare spazio nel modulo scelto. La strategia mira a consolidare l’assetto difensivo e a uniformare le formazioni a livello nazionale.

Difendere con quattro giocatori non è soltanto una scelta strategica ma è anche una scuola di pensiero. L’Italia ha deciso di seguire il filone dei successi europei, a livello di club ma anche di nazionali, e per questo imporrà il sistema tattico a tutte le selezioni, cominciando dalla squadra dei grandi. Accettando la prestigiosa chiamata di Malagò, Maldini e Leonardo, Andrea Pirlo sposa dunque la filosofia che precede l’applicazione. Del resto, come dimostra la sua tesi di Coverciano, i suoi princìpi sono molto vicini a quelli della nuova Figc. Già ma l’Italia è pronta a ripensarsi dopo molti anni di 3-5-2, al quale si sono adeguati... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pirlo e il dilemma azzurro dei terzini: come si incastrano Dimarco e Palestra nella difesa a 4?

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