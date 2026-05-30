Governo dilemma sui fondi UE | tra difesa e territori si apre lo scontro

Il governo sta valutando come usare i fondi europei tra difesa e territori, creando uno scontro interno. Si discute se il taglio alle accise potrà sostenere le imprese o se i costi del passaggio dal nucleare alle fonti rinnovabili ricadranno sui cittadini. La decisione riguarda anche l’allocazione delle risorse per le infrastrutture energetiche e la loro ripartizione tra settori strategici. La discussione si concentra sulle priorità di spesa e sulle modalità di distribuzione dei fondi europei.

? Domande chiave Come influenzerà il taglio alle accise la stabilità delle imprese?. Chi pagherà il costo del passaggio tra nucleare e rinnovabili?. Perché la decisione di Bruxelles mette in crisi le Regioni?. Quanto inciderà la spesa per la difesa sui fondi territoriali?.? In Breve Lega contraria ai 5 miliardi di euro per prestiti comunitari sulla difesa. Schlein propone uso fondi ETS da 9 miliardi per fotovoltaico e imprese. Orlando critica nucleare per impatto energetico dell'IA nei prossimi 3-4 anni. Taglio accise autotrasporti valido solo fino all'8 giugno per gestire emergenza. Il governo Meloni affronta un dilemma finanziario con la scadenza di mercoledì per la decisione della Commissione europea sulla deroga al Patto di stabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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