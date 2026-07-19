Caso Roggero | la legittima difesa la separazione dei poteri e la pancia del Paese Il dilemma di Meloni

Un gioielliere piemontese ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, ma non durante una rapina o una reazione di legittima difesa, bensì nel tentativo di vendetta. La vicenda riguarda un episodio in cui l’uomo, noto per la sua facilità nell’uso della pistola, ha agito dopo che i rapinatori erano già stati neutralizzati. La questione legale si concentra sulla differenza tra difesa e vendetta, e sul ruolo dei poteri dello Stato nel giudicare i fatti.

Che Mario Roggero, gioielliere piemontese dalla pistola facilissima, abbia ammazzato due rapinatori e ferito un terzo non nel corso di un’aggressione e di una reazione per legittima difesa, ma nel corso di esecuzione-vendetta, è riconosciuto da chiunque abbia un minimo sentore della Legge n. 36 del 26 aprile 2019, approvata durante il governo Conte I, in cui Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, celebrata e rivendicata dalla Lega come sua grande vittoria. Eccetto il sunnominato, tutti ricordano che la riforma di questa parte del Codice penale ha chiarito “la presunzione di proporzionalità” e “la disciplina dell’eccesso colposo”, ma non autorizza nessuno a sparare sempre a chi entra in casa né in ogni caso a inseguirlo fuori di casa, dopo la rapina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Caso Roggero, legge elettorale e le solite guerre tra bande

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