Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, ha commentato le dichiarazioni di un noto allenatore spagnolo, sostenendo che non è stato l’unico a esprimere opinioni sui nostri allenatori. Tardelli, noto per aver conquistato il Mondiale del 1982 e aver guidato l’Italia Under 21 alla vittoria europea, ha commentato durante una trasmissione televisiva. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione pubblica sulle opinioni di altri tecnici stranieri riguardo ai nostri allenatori.

Non allena da un pezzo, Marco Tardelli, ma l'apprezzato commentatore della Domenica sportiva di azzurro se ne intende eccome, sia da calciatore (resterà per sempre l'eroe del Mundial '82 ) sia da selezionatore (guidò l' Under 21 alla vittoria degli Europei con quella che si rivelerà l'ossatura della Nazionale maggiore vincitrice nel 2006). E intervistato da Repubblica, dice la sua sulla telenovela-panchina. Alla fine il ct sarà quasi sicuramente Andrea Pirlo, dopo il no di Pep Guardiol a alla corte del direttore tecnico Paolo Maldini e del presidente della Figc Giovanni Malagò. Secondo Tardelli, l'ex mister del Manchester City e mago del... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pirlo ct, Tardelli ad alzo zero: "Cosa pensa di noi Guardiola. E non ha detto no solo lui"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pep Guardiola rifiuta, non sarà Ct della Nazionale italiana: perché ha detto no. Verso la scelta tra Pirlo o ManciniPep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana.

Leggi anche: Guardiola ha detto no alla Nazionale (mica se ne verranno con Pirlo?)

Temi più discussi: Le idee di Pirlo: quando Gattuso era il suo scudiero e Guardiola quasi un compagno; Tardelli: Guardiola ha detto no perché il calcio italiano non è all’altezza. Ma Pirlo può farcela; Guardiola no, Pirlo nì. Baldini il ct perfetto; La prima Italia di Pirlo: chi c'era in squadra al suo esordio in Nazionale nel 2002.

CT Italia: Pirlo favorito ma aumenta il fronte pro Silvio Baldini dopo il no di GuardiolaDopo il no di Guardiola si stringono i tempi per il nuovo commissario tecnico: Pirlo è il favorito ma... Sono giorni decisivi per la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo ... sportal.it

Tardelli: Pirlo ha uno status mondiale, ma io vorrei Baldini nel ruolo di ctL'ex centrocampista ha parlato al Tempo: Dobbiamo prendere esempio dalla Spagna, che ha scelto di puntare su un tecnico federale ... tuttojuve.com