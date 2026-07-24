Pep Guardiola rifiuta non sarà Ct della Nazionale italiana | perché ha detto no Verso la scelta tra Pirlo o Mancini

Pep Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana. La decisione è stata comunicata ai vertici della Federcalcio, che nei giorni scorsi avevano proposto il ruolo all’allenatore. Al momento, si valuta tra due candidati italiani, uno dei quali potrebbe essere un ex giocatore noto. La scelta finale tra Pirlo e Mancini è ancora in fase di definizione.

Pep Guardiola non sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha appena comunicato – secondo quanto scrive l’Ansa – ai vertici della Federcalcio che nei giorni scorsi gli avevano presentato l’offerta di guidare gli azzurri. Da quanto apprende l’Ansa, Guardiola ha detto ai dirigenti italiani di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che il tecnico aveva preso con la sua famiglia. Guardiola e l’ingaggio da 20 milioni l’anno. Proprio ieri, uscendo dalla sede della Lega Calcio Serie A, interpellato sulla possibilità che Guardiola abbia chiesto 20 milioni di ingaggio per ricoprire il ruolo di ct della Nazionale, il direttore tecnico della Figc, Paolo Maldini, aveva negato rispondendo in maniera chiara: «Per Pep, l’aspetto economico non è in alcun modo rilevante». 🔗 Leggi su Open.online

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