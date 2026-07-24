Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare allenatore della nazionale. La notizia è stata riportata da Sky e dalla Gazzetta. Il tecnico ha deciso di non accettare il ruolo, lasciando aperta la possibilità che possa essere scelto un altro candidato, come Pirlo. La decisione di Guardiola esclude quindi il suo coinvolgimento come commissario tecnico.

Com’era facilmente prevedibile Guardiola ha rifiutato il ruolo di Ct. Lo riportano Sky e la Gazzetta. Ora la domanda è: ma ora veramente se ne usciranno con Pirlo? Nazionale, niente Guardiola. Riporta Sky: “U LTIM’ORA FIGC Guardiola rifiuta il ruolo di CT della Nazionale: la decisione per motivi personali” La Gazzetta: “ Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. Firmato Pep Guardiola. Alla fine nella notte arriva il no, ma non certo a cuore leggero. Giorni di riflessione, dunque, prima che a prendere il sopravvento fossero i dubbi. Su tutti la voglia matta di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso, ma soprattutto ai propri cari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola ha detto no alla Nazionale (mica se ne verranno con Pirlo?)

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GUARDIOLA CT DELLITALIA: CHE SUCCEDE

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