Italia accordo ai dettagli con Andrea Pirlo | cifre e durata del contratto del nuovo ct

L’Italia si sta preparando ad annunciare ufficialmente Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale. L’accordo prevede un contratto di quattro anni, con un compenso di un milione di euro. Pirlo è stato scelto dopo un confronto tra i dirigenti e l’ex centrocampista, che ha superato altre candidature. La firma definitiva è attesa nelle prossime ore, con le trattative ormai in fase conclusiva.

Il nuovo ct azzurro sarà, salvo sorprese dell'ultimo secondo, Andrea Pirlo. Preferito da Maldini e Leonardo dopo il catalano, con l'ex centrocampista l'affare è ai dettagli, si tratta di 4 anni di contratto a 1.5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Chiuse le porte del sogno Guardiola, i due dirigenti della Figc hanno rotto gli indugi e deciso di puntare dritto sull'attuale tecnico dello United Fc di Dubai, ritenuto adatto per la missione di ricostruire la nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Altro indizio che porta Pirlo vicinissimo alla panchina dell'Italia: si sta svincolando dal contratto con il club degli Emirati Arabi, in scadenza a giugno 2027. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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