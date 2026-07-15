Il presidente della Figc e il direttore tecnico hanno iniziato i colloqui per scegliere il nuovo allenatore della nazionale. Sono stati contattati diversi candidati, tra cui alcuni ex allenatori di successo, e ora la selezione si restringe a quattro nomi principali. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, con incontri e valutazioni in corso. La scelta riguarda un tecnico con esperienza internazionale e capacità di guidare la squadra nelle prossime competizioni.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini (coadiuvato da Leonardo) hanno avviato i contatti decisivi per la panchina della Nazionale, riducendo la corsa a una cerchia ristretta di quattro grandi candidati. La scelta del commissario tecnico per il quadriennio fino al Mondiale 2030, ormai si è capito, non sarà più un'esclusiva presidenziale, ma nascerà da una totale sintonia con l'area tecnica., In cima alle preferenze dei direttori tecnici si è fatto largo Andrea Pirlo, un profilo giovane ma dal passato vincente che risponde all'identikit desiderato anche per un'idea di gioco molto apprezzata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Contatto Malagò-Maldini, parte la caccia al ct: da Pirlo a Mancini, chi ha più possibilità

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