Il nuovo direttore tecnico della nazionale ha contattato nei giorni scorsi l’allenatore del club più prestigioso per verificare la disponibilità a ricoprire il ruolo di commissario tecnico. La discussione si è concentrata sulla possibilità di un cambio in panchina e si inserisce in un contesto di nomi valutati per la posizione. Il presidente del Comitato Olimpico ha dichiarato che ci sono altri candidati oltre a quelli già annunciati, come l’attuale e un ex allenatore. La scelta del nuovo ct rimane in fase di definizione.

Uno scossone infiamma la corsa alla panchina della Nazionale, entrata nella settimana decisiva. Il neo direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini ha avuto in queste ore un c ontatto con Pep Guardiola per sondare la sua disponibilità a diventare il nuovo ct della nazionale. Secondo Sky Sport l’ex dirigente del Milan, in sinergia con il consulente Leonardo, avrebbe incontrato il manager spagnolo nel weekend a Barcellona. L’operazione si preannuncia complicata, non solo per motivi economici: solo qualche giorno fa Guardiola ha ribadito l’intenzione di prendersi una pausa dopo la lunga esperienza di dieci anni al Manchester City. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ct della Nazionale, contatto Maldini-Guardiola. Malagò “Ci sono altri nomi oltre Mancini e Pirlo”

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Nazionale - Malagó parla del prossimo CT, e su Guardiola…

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