Andrea Pirlo è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La scelta arriva dopo che l’Italia ha concluso il Mondiale vinto nel 2006 con Pirlo come calciatore. È il nono allenatore a guidare la nazionale dopo otto precedenti. Pirlo, campione del mondo, sostituirà l’attuale tecnico e si prepara a dirigere la squadra nelle prossime competizioni ufficiali.

Andrea Pirlo sarà il prossimo commissario tecnico dell’Italia, la nuova missione azzurra dopo il Mondiale vinto da calciatore nel 2006: in 8 prima di lui. Andrea Pirlo si avvicina alla panchina della Nazionale italiana. L’ex allenatore della Juventus dovrà prima risolvere il contratto con lo United FC Dubai, poi sarà libero di firmare con la FIGC e iniziare ufficialmente il nuovo percorso da commissario tecnico dell’ Italia. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Per Pirlo si tratterebbe di una sfida dal peso enorme. Da calciatore ha vinto il Mondiale 2006 con la maglia azzurra, diventando uno dei simboli tecnici di quella squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo ct Italia, un campione del mondo per rilanciare la Nazionale: sulle orme di Meazza, Zoff e non solo… Tutti i precedenti

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