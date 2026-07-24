Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare commissario tecnico dell’Italia. Maldini e Leonardo stanno ora puntando su Andrea Pirlo, ex tecnico di Juventus e Sampdoria, attualmente alla guida dello United FC di Dubai. Pirlo è stato contattato da Maldini e Leonardo dopo il fallimento del tentativo di ingaggiare Guardiola. La pista per il nuovo allenatore azzurro si concentra ora su Pirlo, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Con il sogno Guardiola definitivamente sfumato, Maldini e Leonardo hanno deciso di accelerare su Andrea Pirlo, ex tecnico di Juventus e Sampdoria tra le altre, oggi alla guida dello United Fc di Dubai Pep Guardiola ha rifiutato la proposta di Paolo Maldini, Giovanni Malagò e Leonardo per dive. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Nazionale, sfuma la pista Guardiola per il ruolo di Ct dell'Italia, in pole Pirlo, contattato da Maldini e Leonardo

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