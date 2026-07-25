Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, dopo che Guardiola ha rifiutato l’offerta. Il contratto è pronto per essere firmato, dopo l’addio allo United FC. Prima dell’annuncio ufficiale, mancano ancora alcuni dettagli da definire. La decisione segue un lungo percorso e si concretizza in un accordo che prevede una durata e condizioni economiche ancora da comunicare. L’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

Andra Pirlo sarà il prossimo ct dell’Italia, la Nazionale riparte dall’ex Juventus: i dettagli del contratto che è pronto a firmare dopo l’addio allo United FC. Archiviato il sogno Pep Guardiola, l’ Italia è pronta a ripartire da Andrea Pirlo. Dopo il rifiuto del tecnico catalano, la nuova area tecnica azzurra si è mossa rapidamente per individuare il prossimo commissario tecnico della Nazionale, con l’obiettivo di chiudere la questione in tempi brevi. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Paolo Maldini, Leonardo e il presidente federale Giovanni Malagò hanno accelerato dopo l’ Assemblea di Lega Serie A, dove era stata ribadita la volontà di arrivare presto all’annuncio del nuovo ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pirlo ct Italia, scelta fatta dopo il no di Guardiola: cosa manca prima dell’annuncio, i dettagli sul contratto

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Sfuma il sogno Pep Guardiola, Pirlo pronto a fare il ct

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