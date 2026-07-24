Pirlo è pronto a diventare allenatore della nazionale italiana dopo il rifiuto di Guardiola. La nuova dirigenza sta preparando l’annuncio ufficiale, con un contratto di circa due anni. Pirlo riceverà circa 1,5 milioni di euro a stagione. L’accordo sarà firmato nelle prossime settimane. La decisione è arrivata dopo il rifiuto del tecnico spagnolo, che aveva inizialmente suscitato interesse.

Pep Guardiola come previsto e prevedibile ha detto no e ora la nuova dirigenza azzurra può andare dritta su Andrea Pirlo. Le parole che Maldini e Leonardo hanno pronunciato giovedì in Assemblea di Lega Serie A non lasciano molti margini di interpretazione: per la panchina dell'Italia o il migliore di tutti con cui condividiamo gioco e filosofia calcistica o qualcuno che "ragioni come ragioniamo noi, con cui ci sia armonia, che condivida le nostre idee". Qualcuno come Andrea Pirlo, l'uomo che la nuova direzione tecnica ha individuato sin dall'inizio come perfetto per quello che vedono come il necessario progetto di rinascita del nostro calcio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Italia, dopo il no di Guardiola Pirlo è pronto: i tempi dell'annuncio, il contratto, quanto guadagnerà

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