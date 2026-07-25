Pirlo Ct dell’Italia La Russa | Che Dio ce la mandi buona Della Vedova | prenda distanze da Putin

La Figc non ha ancora annunciato ufficialmente l’incarico, ma si parla di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. La notizia ha generato reazioni nel mondo politico, con alcuni esponenti che chiedono all’ex calciatore di prendere le distanze da figure politiche controverse. La Russa ha commentato con un “Che Dio ce la mandi buona”, mentre Della Vedova ha invitato Pirlo a mantenere una posizione neutrale rispetto a questioni politiche internazionali.

L’ufficialità della Figc ancora non c’è. Ma la scelta di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale, dopo il “corteggiamento” di Pep Guardiola non andato a buon fine da parte di Paolo Maldini e Leonardo, già crea distinguo e puntualizzazioni nel mondo politico. «Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona». Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, spiega all’Ansa: «Certo, sono un tifoso dell’Italia e Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Pirlo allenatore dellItalia, La Russa: «Che Dio ce la mandi buona»

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La Russa: Pirlo nuovo ct dell'Italia? Che Dio che la mandi buona x.com

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