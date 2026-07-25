Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha espresso un commento sul precedente allenatore, affermando: “Pirlo? Che Dio ce la mandi buona”. Nonostante l’assenza di un annuncio ufficiale, si parla già di un’investitura formale. Pirlo, 47 anni, ex calciatore con una carriera ricca di successi, sta affrontando critiche e discussioni pubbliche, anche se ha poca esperienza da allenatore.

Roma, 25 luglio 2026 – Non c’è ancora l’annuncio ufficiale ma l’investitura sì. E con essa arrivano anche i primi dolori per il giovane Pirlo. Il 47enne giocatore bresciano che ha vinto tutto come calciatore e ben poco come allenatore, è già al centro delle discussioni da bar. E non solo. Anche nell’emiciclo non mancai poco lusinghieri. Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, sforzandosi di mantenere toni istituzionali. “Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest'ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Russa e il nuovo ct della Nazionale: “Pirlo? Che Dio ce la mandi buona”

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