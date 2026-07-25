La Russa ha commentato la nomina di Pirlo come ct della nazionale, dicendo solo: «Che Dio ce la mandi buona». Ha precisato di rispettare alcune figure del mondo dello sport e di aver evitato di commentare subito la scelta per rispetto a loro. Ora ha deciso di parlare solo perché chiamato, senza esprimere giudizi o opinioni personali sulla decisione.

«Stimo Malagò, Leonardo e Maldini, in quest’ordine, e quindi non ho fatto dichiarazioni immediate su Pirlo ct azzurro anche per rispetto a loro, ed ora parlo solo perché mi avete chiamato: che Dio ce la mandi buona». Al telefono con l’ANSA, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si sforza di mantenere toni istituzionali: ma è evidente che è preoccupato. «Certo, sono un tifoso dell’ Italia e Pirlo è stato un grande campione: ma come allenatore è un salto nel buio. Dopo il ballon d’essai mediatico di Guardiola non vorrei che la montagna avesse partorito un topolino, il topolino Pirlo. Pensavo che la scelta fosse Conte o Mancini».... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - La Russa su Pirlo ct: "Che Dio ce la mandi buona"

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