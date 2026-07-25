Durante il matrimonio del portiere della Nazionale, anche Pio e Amedeo erano presenti. I comici hanno dedicato una canzone a Erling Haaland, prendendolo in giro. La reazione dell’attaccante norvegese è diventata virale sui social. Haaland ha mostrato sorpresa e sorriso alla performance, mentre i due comici continuavano a scherzare. L’evento si è svolto in Puglia e ha coinvolto anche altri calciatori del club inglese invitati dal portiere.

C'erano anche Pio e Amedeo, originari di Foggia, al matrimonio del portiere Gianluigi Donnarumma. Il numero uno della Nazionale ha invitato in Puglia i suoi compagni del City, compreso Erling Haaland. Il bomber della Norvegia è stato intercettato dal duo comico, che ha filmato una gag diventata presto virale sui social. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Pio e Amedeo sfottono Haaland e gli dedicano una canzone: la reazione di Erling è virale!

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