Haaland spiega la Viking Row a Pio e Amedeo la scena al matrimonio di Donnarumma – Il video

Gianluigi Donnarumma si è sposato venerdì 24 luglio in Puglia, con numerosi ospiti noti dello sport e dello spettacolo. Tra i presenti anche alcuni calciatori e personaggi pubblici. Durante il ricevimento, Haaland ha spiegato ai comici Pio e Amedeo la scena della Viking Row, mentre la cerimonia si è svolta in una location privata. Il matrimonio ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno documentato i momenti principali dell’evento.

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante venerdì 24 luglio, portando in Puglia decine di volti noti dello sport e dello spettacolo. Tra gli invitati più chiacchierati della festa in Puglia c’era Erling Haaland, compagno di squadra del portiere al Manchester City, che ha preso in mano il tamburo e ha guidato gli ospiti nella Viking Row, la coreografia diventata simbolo della Norvegia ai recenti Mondiali. Dopo aver spiegato i passaggi ai presenti, l’attaccante ha condotto una remata di gruppo perfettamente sincronizzata, con Pio e Amedeo tra i più coinvolti nella scena. La cerimonia del portiere e capitano della Nazionale italiana si è svolta nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo. 🔗 Leggi su Open.online

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