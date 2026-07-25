Haaland spiega la Viking Row a Pio e Amedeo la scena al matrimonio di Donnarumma – Il video

Da open.online 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gianluigi Donnarumma si è sposato venerdì 24 luglio in Puglia, con numerosi ospiti noti dello sport e dello spettacolo. Tra i presenti anche alcuni calciatori e personaggi pubblici. Durante il ricevimento, Haaland ha spiegato ai comici Pio e Amedeo la scena della Viking Row, mentre la cerimonia si è svolta in una location privata. Il matrimonio ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno documentato i momenti principali dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante venerdì 24 luglio, portando in Puglia decine di volti noti dello sport e dello spettacolo. Tra gli invitati più chiacchierati della festa in Puglia c’era Erling Haaland, compagno di squadra del portiere al Manchester City, che ha preso in mano il tamburo e ha guidato gli ospiti nella Viking Row, la coreografia diventata simbolo della Norvegia ai recenti Mondiali. Dopo aver spiegato i passaggi ai presenti, l’attaccante ha condotto una remata di gruppo perfettamente sincronizzata, con Pio e Amedeo tra i più coinvolti nella scena. La cerimonia del portiere e capitano della Nazionale italiana si è svolta nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel centro storico di Locorotondo. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Haaland ha fatto partire la “Viking Row” al matrimonio di Donnarumma: il video con Pio e AmedeoDurante il matrimonio di un calciatore, il 24 luglio in Puglia, uno dei partecipanti ha eseguito la Viking Row, una danza tradizionale norvegese.

Marc Marquez come Haaland: la Viking Row con il team Ducati è epicaMarc Marquez ha partecipato a una coreografia con il team Ducati, riproducendo la Viking Row della Norvegia al Mondiale di calcio 2026.

Argomenti più discussi: Mi ha seguito fino a casa, come lo chiamiamo? Haaland rientra in Norvegia con un procione (impagliato); Sampdoria, Lauritsen è ufficiale: il club lo presenta col viking-row.

viking row haaland spiega la vikingHaaland suona la 'Viking Row' al matrimonio di Donnarumma e trascina i tanti ospiti vipErling Haaland mattatore al ricevimento di matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante. L'attaccante del Manchester City ha suonato la 'Viking Row' tanto cara alla nazionale norvegese e ai suoi ... msn.com

viking row haaland spiega la vikingHaaland ha fatto partire la Viking Row al matrimonio di Donnarumma: il video con Pio e AmedeoTamburo in mano, Haaland ha scatenato la Viking Row al matrimonio di Donnarumma in Puglia. Protagonisti anche Pio e Amedeo ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web