Durante il matrimonio di un calciatore, il 24 luglio in Puglia, uno dei partecipanti ha eseguito la Viking Row, una danza tradizionale norvegese. L'evento ha coinvolto anche altri ospiti, tra cui due comici noti, che hanno condiviso un video dell'episodio. La cerimonia ha visto tra i presenti anche il portiere, che ha preso parte alle celebrazioni con questa tradizione. La serata è proseguita con festeggiamenti di varia natura in un contesto privato.

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante venerdì 24 luglio. I festeggiamenti, svoltisi in Puglia, hanno visto tra i protagonisti assoluti Erling Haaland, che ha animato la serata con la celebre Viking Row. Il centravanti norvegese, tamburo alla mano, ha guidato gli ospiti nella suggestiva coreografia diventata simbolo dei recenti Mondiali grazie alla sua nazionale. Dopo aver impartito le prime istruzioni agli invitati, Haaland ha trascinato tutti in una remata perfetta e sincronizzata: tra i protagonisti si intravede anche il duo comico Pio e Amedeo. Il matrimonio del portiere e capitano della Nazionale italiana, compagno di squadra di Haaland al Manchester City, è cominciato nel pomeriggio nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel cuore del centro storico di Locorotondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Haaland ha fatto partire la “Viking Row” al matrimonio di Donnarumma: il video con Pio e Amedeo

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