O anche Erling, Pio e Amedeo. Nella festa di Fasano i due comici pugliesi, immortalatisi nel video con il calciatore norvegese, gli hanno cantato “Bella bionda” e lui li ha amichevolmente mandati al diavolo. Un siparietto che è stato diffuso proprio dal duo foggiano. Erling Haaland è stato indubbiamente il super superospite del matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante. L'articolo Pio, Amedeo e Haaland La festa per il matrimonio Donnarumma-Elefante proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Haaland e Mancini in Puglia per il matrimonio di Donnarumma

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Haaland ha fatto partire la “Viking Row” al matrimonio di Donnarumma: il video con Pio e AmedeoDurante il matrimonio di un calciatore, il 24 luglio in Puglia, uno dei partecipanti ha eseguito la Viking Row, una danza tradizionale norvegese.

Haaland spiega la Viking Row a Pio e Amedeo, la scena al matrimonio di Donnarumma – Il videoGianluigi Donnarumma si è sposato venerdì 24 luglio in Puglia, con numerosi ospiti noti dello sport e dello spettacolo.

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Nozze Donnarumma: Haaland fa la viking row, Pio&Amedeo show, Sfera... tutto quello che è successoGigio Donnarumma si è sposato ieri, venerdì 24 luglio, a Locorotondo con Alessia Elefanti. Ecco tutte le curiosità del matrimonio: dalla viking row di Haaland alle battue di Pio e Amedeo ... gazzetta.it

Pio e Amedeo cantano Bella bionda e puntano Haaland: la reazione del bomber al matrimonio di DonnarummaBella bionda, parlo cu te. Pio e Amedeo intonano il ritornello, alle loro spalle Erling Haaland sorride e sembra stare al gioco. Bastano pochi secondi per trasformare uno dei ... ilmattino.it