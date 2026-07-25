Pietrasanta verso il salto Eccellenza dietro l’angolo?

Il Pietrasanta si prepara ad approdare in Eccellenza dopo che il Sangiuliano City ha rinunciato alla Serie D, non presentando ricorso entro le 14 di giovedì 23 luglio contro un primo parere negativo della Commissione. La decisione del club di non proseguire con il ricorso apre la strada alla promozione del Pietrasanta nel campionato regionale. La situazione si è conclusa senza ulteriori passaggi legali o ufficiali.

L’Eccellenza si avvicina per il Pietrasanta. Dopo la notizia che il club sud-milanese del Sangiuliano City ha alzato bandiera bianca rinunciando alla Serie D (non presentando ricorso entro il termine perentorio delle ore 14 di giovedì 23 luglio contro il primo parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. sulla domanda di iscrizione al prossimo campionato ’26’27) ecco spalancarsi le porte della D per la società toscana del Grassina che adesso ha grosse chance di esser ripescato essendo con ogni probabilità attualmente la prima delle escluse dopo i quattro ripescaggi già certi in categoria (Lascaris, Fiorenzuola, Castellanzese e Derthona. anche se quest’ultima sarebbe insidiata dall’Imolese). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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