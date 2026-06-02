Pietrasanta travolge il Casentino | Tocchini punta all’Eccellenza

Il Pietrasanta ha battuto il Casentino con un punteggio che lo avvicina alla promozione in Eccellenza. La squadra punta a evitare lo spareggio in campo neutro, ma non sono stati ancora definiti i giocatori che guideranno la corsa verso l’obiettivo finale. La formazione si prepara a disputare le prossime partite con l’intento di mantenere il vantaggio e conquistare direttamente la promozione.

? Punti chiave Quali giocatori guideranno la corsa verso l'obiettivo finale?. Come può il Pietrasanta evitare lo spareggio in campo neutro?. Perché il campo del Barberino Tavarnelle rappresenta un pericolo tattico?. Cosa rischia la squadra se non vince domenica prossima?.? In Breve Vittorie nei playoff per 3-0, 4-1 e 4-0 contro il Casentino Academy.. Remedi, Szabo, Pietrucci, Ricci e Ceciarini guidano la rosa dei Blues.. Possibile spareggio in campo neutro il 14 giugno contro il Barberino Tavarnelle.. Il Barberino gioca su un campo in sintetico dove non perde mai.. Il Pietrasanta punta alla promozione: Tocchini analizza il percorso verso l’Eccellenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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