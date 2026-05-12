Il Napoli ha terminato il campionato con una sconfitta in casa contro il Bologna. La squadra ospite, ormai senza obiettivi in classifica, ha conquistato i tre punti. Per il Napoli, invece, l’incontro aveva rappresentato l’opportunità di chiudere definitivamente il discorso qualificazione in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato negativo per i partenopei, che hanno mostrato difficoltà nel trovare la rete e nel controllare il gioco.

Cesare – Caro Guido brutta sconfitta del Napoli in casa contro il Bologna. Il Bologna non aveva e non ha più niente da chiedere al campionato mentre il Napoli avrebbe dovuto avere la motivazione di chiudere definitivamente e blindare l’accesso in Champions. E invece il tanto denigrato e bistrattato Italiano, sul quale anche io ho delle forti perplessità sulla organizzazione difensiva delle sue squadre, con una rosa nettamente inferiore da cui gli vendono ogni anno i migliori e un monte ingaggi nemmeno paragonabili al Napoli, è venuto a vincere al Maradona (dopo aver già dominato e vinto in casa a Bologna in una delle più brutte partite del Napoli).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Brutto finale di campionato del Napoli, il disastro è dietro l’angolo

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