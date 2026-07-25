Pierluigi Bersani ha riferito in televisione che Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna, sarebbe stato “uomo ucciso”. La sua affermazione ha suscitato critiche da parte della stampa di centrodestra. Bersani ha dato per scontata questa versione, anche se le indagini sono ancora in corso. Fakir è deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine.

Pier Luigi Bersani ha definito in tv Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna, come “l’uomo ucciso”, dando per scontata una tesi da accertare. La frase ha scatenato reazioni durissime da stampa e commentatori di centrodestra, che avevano già storto il naso per una precedente uscita di Romano Prodi sulla stessa vicenda. Caso Fakir a Bologna, le parole di Bersani Tre parole pronunciate durante un’intervista televisiva sono bastate a riacutizzare lo scontro politico sul caso Fakir, la vicenda del cittadino marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Le ha pronunciate Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico, da ospite della trasmissione “4 di sera” su Rete 4, condotta da Paolo Liguori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pierluigi Bersani definisce Fakir "l'uomo ucciso" a Bologna, critiche dalla stampa di centrodestra

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