Durante un'intervista, Bersani ha definito Fakir come “l'uomo ucciso”, frase che ha suscitato molte polemiche. Il Partito Democratico ha già concluso il processo interno e si è distanziato dalle dichiarazioni. La dichiarazione di Bersani è stata interpretata come un esempio delle posizioni del gruppo dirigente, secondo alcune fonti. La durata dell'intervista è di tre minuti e ventidue secondi e viene considerata rappresentativa del pensiero di alcuni esponenti del partito.

Ascoltare quei tre minuti e ventidue secondi dell'intervista di Pier Luigi Bersani a«4 di sera» su Rete 4 è molto istruttivo. È il compendio che racchiude nel miglior modo possibile il pensiero di Elly Schlein e compagni. Il tema è la tragedia di Bologna, la morte del marocchino Abderrahim Fakir durante l'arresto al quartiere Pilastro. L'inizio dell'intervista regala subito una perla. Ovvero come Bersani reagisce ad una domanda legittima, alla luce di quanto è accaduto negli ultimi giorni, con la piazza convocata dal sindaco Matteo Lepore in cui campeggiava uno striscione dal testo inequivocabile: «Giustizia per Fakir, omicidio di Stato, aboliamo la violenza di Stato». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sbroccata di Bersani: Fakir diventa “l'uomo ucciso” e il Pd ha già concluso il processo

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