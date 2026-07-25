picchiato dal branco per futili motivi

Un uomo di 45 anni è stato aggredito giovedì sera in piazza del Crocifisso da un gruppo di connazionali. L’uomo è stato colpito con calci e pugni e ha riportato ferite tali da richiedere il ricovero in ospedale. L’aggressione è avvenuta nel cuore del rione degli Archi, per motivi ancora da chiarire. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli aggressori.

Picchiato in piazza del Crocifisso da un gruppo di connazionali: questo è quanto accaduto giovedì sera ad un quarantacinquenne straniero, finito in ospedale in seguito all’aggressione avvenuta nel cuore del rione degli Archi. L’allarme è scattato alle 22.45, con una segnalazione arrivata alla sala operativa della questura: quando le due volanti inviate sul posto hanno raggiunto la piazza, degli aggressori non c’era più traccia — restava solo l’uomo, dolorante per i colpi appena ricevuti, che ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito pochi minuti prima. Da quanto riportato dalla vittima, il movente sarebbe riconducibile a futili motivi: una lite nata dal nulla e finita in violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Aggredito un sedicenne dal branco per futili motivi a Menfi

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