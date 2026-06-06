Accerchiato e picchiato dal branco | 19enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 19 anni è stato picchiato e accerchiato da un gruppo di giovani mentre si trovava in strada con la fidanzata e altri amici. L'aggressione è avvenuta nella serata di giovedì a Capaccio Paestum. Il giovane è stato soccorso dai presenti e trasportato in ospedale con diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare gli aggressori.

Una violenta aggressione si è verificata nella serata di giovedì a Capaccio Paestum, dove un ragazzo di 19 anni originario di Roma è stato assalito da un gruppo di giovani mentre si trovava in strada in compagnia della fidanzata e di un’altra coppia di amici. Secondo il racconto della vittima, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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