Porto San Giorgio picchiato dal branco per aver difeso la figlia | il video

A Porto San Giorgio, un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani dopo aver chiesto loro di smettere di molestare la propria figlia. La vittima è stata picchiata e ha riportato ferite evidenti. Un video dell'aggressione mostra l'uomo mentre viene colpito ripetutamente. La polizia sta indagando sull'accaduto, che si è verificato in una zona pubblica. Nessuna altra informazione sulle identità coinvolte è stata resa nota.

Picchiato a sangue dal branco per aver chiesto a un gruppo di giovani di lasciare stare la propria figlia. Un 40enne è stato riempito di calci e pugni per strada a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, mercoledì 3 giugno. Il pestaggio, ripreso dai passanti e circolato sui social, ha scosso la comunità locale. Il gruppo di violenti era composto da alcuni ragazzi tunisini, tutti identificati tranne uno dei responsabili, ancora ricercato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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