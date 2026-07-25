Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Moio Alcantara per aver picchiato la convivente e la madre. Entrambe sono arrivate alla guardia medica con lividi e segni evidenti di violenza. La donna ha riportato una prognosi di 10 giorni, mentre l'anziana madre di 30 giorni. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata e hanno eseguito l’arresto.

Sono arrivate alla guardia medica piene di lividi e con evidenti segni di violenza. Da lì la chiamata ai carabinieri che si sono imbattuti nella convivente e nell'anziana madre di un 52enne di Moio Alcantara, appena refertate con prognosi rispettivamente di 10 e 30 giorni. Era stato l'ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche, dopo una lunga scia di abusi in famiglia. I primi approfondimenti condotti sul posto dagli investigatori hanno permesso di ricostruire un quadro ben più ampio ed articolato: l'episodio non era che il culmine di una lunga serie di maltrattamenti, vessazioni morali e violenze fisiche che si protraevano sistematicamente dal 2022. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Picchia la convivente e la madre a Moio Alcantara: arrestato 52enne per maltrattamenti

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