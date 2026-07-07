picchia la moglie e lei tenta di uccidersi ravennate arrestato per maltrattamenti

Un uomo ha chiamato le forze dell’ordine riferendo di aver avuto una lite con la moglie e di voler prevenire eventuali accuse. Successivamente, è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato la moglie, che ha tentato di togliersi la vita. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo la chiamata dell’uomo, che aveva segnalato il litigio. La donna è stata trovata in condizioni critiche dopo aver tentato il suicidio.

Era stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine riferendo alla centrale operativa di avere avuto una lite con la moglie: e che perciò voleva tutelarsi da eventuali ingiuste accuse della donna. Al loro arrivo, i carabinieri del Radiomobile avevano però ravvisato una situazione differente. Per quanto accaduto giovedì sera in un’abitazione alle porte della città, ieri mattina il gip Andrea Galanti, al netto dell’interrogatorio di garanzia, ha convalidato l’arresto per maltrattamenti eseguito in quasi flagranza. E ha applicato all’uomo - un 56enne ravennate difeso dall’avvocato Luca Donelli - l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinare la donna a meno di 800 metri, misure subordinate all’applicazione del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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