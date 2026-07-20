Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Ginosa con l’accusa di aver maltrattato la compagna di 52 anni. La donna aveva chiesto aiuto ai militari, che sono intervenuti sul posto. L’uomo, di origine romena, risiede nel comune jonico. L’arresto è stato eseguito per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Tarantini Time Quotidiano Un intervento dei Carabinieri della Stazione di Ginosa ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni, di origine romena e residente nel comune jonico, indagato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi nei confronti della compagna, una donna di 52 anni. I militari sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto della vittima, raggiungendo l’abitazione in pochi minuti. Secondo la ricostruzione effettuata nell’immediatezza dei fatti, l’uomo avrebbe rivolto minacce di morte alla donna e avrebbe cercato di introdursi con la forza nell’immobile, prendendo a calci e pugni la porta d’ingresso. Nel corso dell’intervento, la 52enne avrebbe raccontato ai Carabinieri di essere stata aggredita anche nelle ore precedenti e di aver già subito, in passato, altri episodi di violenza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa, donna chiede aiuto ai Carabinieri: arrestato il convivente per presunti maltrattamenti

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