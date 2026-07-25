piantedosi rimette in riga lepore sindaco di bologna

Notizia in breve

Il ministro dell’Interno ha criticato il sindaco di Bologna per una presunta sottovalutazione degli scontri di piazza seguiti alla morte di un giovane. Il sindaco ha risposto che non cambierà idea. L’istruttoria avviata dal Viminale sull’accaduto è ancora in corso e non sono stati resi noti i risultati. Piantedosi ha espresso un giudizio severo senza attendere conclusioni ufficiali.