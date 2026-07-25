Piantedosi rimette in riga Lepore sindaco di Bologna
Il ministro dell’Interno ha criticato il sindaco di Bologna per una presunta sottovalutazione degli scontri di piazza seguiti alla morte di un giovane. Il sindaco ha risposto che non cambierà idea. L’istruttoria avviata dal Viminale sull’accaduto è ancora in corso e non sono stati resi noti i risultati. Piantedosi ha espresso un giudizio severo senza attendere conclusioni ufficiali.
Il ministro sgrida il sindaco: «Grave sottovalutazione». La replica: «Non cambio idea». L’esito dell’istruttoria avviata dal Viminale sugli scontri di piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir a Bologna ancora non è arrivato, ma il ministro Matteo Piantedosi non ha dubbi. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, «ha sottovalutato i rischi della piazza». Per il numero uno dell’Interno, «è stata convocata una piazza da un rappresentante delle istituzioni, in maniera quantomeno inconsapevole. E un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta quello che può accadere ha un qualche elemento di gravità», ha detto, ospite di David Parenzo, a L’Aria che tira su La7. 🔗 Leggi su Laverita.info
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