L' eterno scontro tra il sindaco Lepore e il ministro Piantedosi | sulla morte di Fakir a Bologna l' ennesimo capitolo del conflitto istituzionale

Lo scontro tra il governo e il Comune di Bologna si accende dopo la morte di un 42enne durante un intervento di polizia nel rione Pilastro. Il sindaco ha convocato un presidio in piazza Nettuno in memoria di Fakir, mentre il governo ha espresso critiche sull'organizzazione dell’evento, alimentando il conflitto istituzionale. La vicenda ha portato a tensioni tra le autorità locali e nazionali, con manifestazioni e scontri che hanno coinvolto il centro cittadino.

Sale ancora lo scontro istituzionale tra il governo Meloni e il Comune di Bologna per gli scontri che hanno messo a ferro e fuoco il capoluogo emiliano dopo il presidio convocato in piazza Nettuno dal sindaco Matteo Lepore per Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al rione Pilastro durante un intervento di polizia. E questa volta il botta e risposta al vetriolo, tagliente perché affilato da un passato di polemiche incrociate sull’ordine pubblico in città, vede contrapporsi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il primo cittadino Matteo Lepore. «Il sindaco di Bologna, come dimostrano episodi dei mesi passati, sa con chi ha a che fare nel suo territorio, quindi convocare la piazza rappresenta un elemento di gravità. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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