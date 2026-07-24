Il ministro degli Interni ha criticato il sindaco di Bologna, accusandolo di aver convocato la piazza per chiedere verità sulla morte di Fakir. A quattro giorni dagli scontri del 20 luglio, Piantedosi ha detto che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Il sindaco aveva chiesto giustizia e chiarezza sulla vicenda. Nessuna altra persona è stata coinvolta nelle dichiarazioni ufficiali.

Alla fine la reprimenda diretta di Matteo Piantedosi è arrivata. A quattro giorni dagli scontri di Bologna del 20 luglio, il ministro degli Interni ha apertamente accusato il sindaco Matteo Lepore per aver convocato la piazza per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abderrahim Fakir. Già nei giorni scorsi il Viminale aveva avviato una verifica presso la questura e la prefettura di Bologna. Ma solo oggi il titolare degli interni, ospite a L’Aria che tira su La7 ha attaccato direttamente il primo cittadino, accusandolo di aver convocato la manifestazione in modo “ inconsapevole “, sottovalutando “cosa sarebbe potuto accadere”. Pronta la risposta di Lepore: “Attaccare i sindaci non risolverà alcun problema di ordine pubblico, a Bologna come altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Fakir, Piantedosi contro Lepore per gli scontri di Bologna. Il sindaco: “Attaccando me non risolve i problemi di ordine pubblico”

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