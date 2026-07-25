Piantedosi-Lepore nuovo duello | Sottovalutati i rischi del presidio

Un nuovo scontro tra il ministro dell’interno e il sindaco di una grande città si è verificato dopo gli incidenti di novembre durante una manifestazione contro una squadra di calcio. Il ministro ha affermato che i rischi legati alla gestione del presidio erano stati sottovalutati, mentre il primo cittadino ha commentato la questione senza entrare nel merito delle responsabilità. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulla pianificazione degli eventi pubblici.

È di nuovo Matteo contro Matteo. Come era stato a novembre, per gli scontri violenti che avevano macchiato le strade di Bologna per il corteo contro il Maccabi Tel Aviv. E com’è oggi, a seguito della guerriglia che lunedì sera ha provocato 64 agenti feriti e oltre 200mila euro di danni al centro storico, messo a ferro e fuoco da antagonisti e professionisti del disordine. Il campo di battaglia è nato dopo il presidio convocato dal sindaco Matteo Lepore per la morte di Abderrhaim Fakir, il 42enne deceduto al Pilastro durante un fermo di polizia. Sull’opportunità di convocare una manifestazione, pur pacifica, sull’onda dell’emozione per il... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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