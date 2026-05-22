I sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei cinque italiani nelle Maldive hanno commentato i rischi sottovalutati durante l’esplorazione della grotta. Secondo quanto riferito, gli operatori hanno spiegato che le condizioni della cavità erano più complesse di quanto previsto, e che alcune zone sono risultate più pericolose del previsto. Le operazioni di recupero si sono svolte in un contesto di grande difficoltà, con condizioni di scarsa visibilità e spazi stretti. La dinamica dell’incidente rimane da chiarire nelle indagini in corso.

Parlano i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani: l’ipotesi più accreditata è che i sub italiani abbiano sottovalutato i rischi della grotta e siano rimasti bloccati all’interno Un’immersione estrema, in uno degli ambienti più pericolosi al mondo, si è trasformata in tragedia. Quattro sub italiani hanno perso la vita nelle grotte sommerse delle Maldive duranteun’esplorazione speleosubacquea che,secondo i primi racconti dei soccorritori,potrebbe essere stataaffrontata senza una preparazione adeguata. A parlare èJenni Westerlund, 38 anni, la più giovane tra i membri del team finlandesespecializzato che ha recuperato i corpi. Un racconto duro, segnato dalla fatica delle operazioni e dalla consapevolezza che qualcosa, fin dall’inizio, non abbia funzionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tragedia Maldive, parlano i sub finlandesi: “Sottovalutati i rischi della grotta”

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TRAGEDIA MALDIVE, PARLA IL SUB EROE: ECCO COSA È SUCCESSO DAVVERO NELLA GROTTA | Ultime Notizie

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