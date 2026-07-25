Il Consiglio comunale ha approvato il Piano Intercomunale, coinvolgendo i comuni di Empoli, Montelupo, Capraia e Limite, Vinci e Cerreto Guidi. L’accordo permette di adottare un piano strutturale condiviso tra i territori. L’opposizione critica la decisione, chiedendo approfondimenti e modifiche. La firma definitiva consente ora l’implementazione del piano, che riguarda lo sviluppo urbanistico e la gestione territoriale delle aree interessate.

E’ stata già chiamata la Città Empolese dell’Arno. Comprende Empoli, Montelupo, Capraia e Limite, Vinci e Cerreto Guidi. Comuni che adesso - con l’approvazione definitiva in consiglio comunale - hanno un piano strutturale condiviso. Intercomunale cioè. Vuol dire che le strategie urbanistiche e produttive del domani sono condivise tra i 5 comuni. Mai più ciascuno per conto proprio. Bando ai campanili. "Un territorio con 7mila imprese che genera 21mila posti di lavoro, dobbiamo avere una strategia unitaria", ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi presentando il complesso piano in Consiglio. In aula, c’erano anche i tecnici che l’hanno firmato e che insieme alla sfera politica hanno analizzato osservazioni e istanze pervenute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano Intercomunale. Il Consiglio ha detto ’sì’. Ma l’opposizione critica

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