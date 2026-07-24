sansepolcro presentato il piano strutturale intercomunale

Notizia in breve

A Sansepolcro è stato presentato ufficialmente il Piano Strutturale Intercomunale nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. L'evento ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti delle comunità interessate, che hanno assistito alla presentazione del documento. La discussione si è concentrata sui contenuti del piano, senza ulteriori interventi o commenti pubblici. Nessuna altra informazione sui dettagli del piano è stata resa nota durante l'incontro.