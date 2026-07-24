Sansepolcro presentato il piano strutturale intercomunale
A Sansepolcro è stato presentato ufficialmente il Piano Strutturale Intercomunale nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. L'evento ha coinvolto le autorità locali e i rappresentanti delle comunità interessate, che hanno assistito alla presentazione del documento. La discussione si è concentrata sui contenuti del piano, senza ulteriori interventi o commenti pubblici. Nessuna altra informazione sui dettagli del piano è stata resa nota durante l'incontro.
Arezzo, 24 luglio 2026 – Sansepolcro, presentato il piano strutturale intercomunale Presentato ufficialmente nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi il Piano Strutturale Intercomunale. Lo strumento urbanistico coinvolge i comuni di Anghiari, Caprese Michelangelo, Monterchi e Sansepolcro, che lo hanno tutti al momento adottato. Prima del via libera alla sua approvazione definitiva ci sarà il tempo per presentare le varie osservazioni che, come da informativa rilasciata ieri, avranno tempo sino a fine del prossimo mese di agosto. E’ stato l’assessore Riccardo Marzi ad illustrare le direttrici del Piano, rimarcando che “per quanto riguarda... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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