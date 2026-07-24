Nazionale | Pirlo ha detto sì L’annuncio prima del Consiglio federale di martedì Guadagnerà un milione e mezzo l’anno

Da firenzepost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Andrea Pirlo ha accettato l’incarico di commissario tecnico della nazionale maschile di calcio. L’annuncio è stato dato prima del Consiglio federale di martedì. Pirlo percepirà un compenso annuo di un milione e mezzo di euro. La federazione aveva cercato un sostituto dopo il rifiuto di un altro allenatore di grande livello. L’obiettivo dichiarato è il ritorno alla partecipazione a un campionato mondiale.

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Andrea Pirlo ha detto sì. Dopo il "no" di Pep Guardiola, la Federcalcio ha trovato il nuovo ct della Nazionale azzurra. In cerca di rilancio. E per tornare, finalmente, al Mondiale. Al confronto dei 20 milioni che sarebbero stati la richiesta di Guardiola, Pirlo si accontenterà di meno del 10%: ossia un milione e mezzo l'anno, che potrebbero arrivare a due milioni dopo i primi risultati positivi. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a ore, in ogni caso prima del Consiglio federale fissato per martedì 28 luglio 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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