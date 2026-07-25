Piano di Sviluppo Aeroportuale i sindaci | La sostenibilità prima della crescita I nodi degli impatti acustici e ambientali

Notizia in breve

I sindaci hanno ribadito che la sostenibilità deve precedere qualsiasi crescita nel Piano di Sviluppo Aeroportuale. La discussione si è concentrata sugli impatti acustici e ambientali, con i rappresentanti locali che hanno evidenziato le preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti sul territorio. L’incontro tra Sacbo e il territorio si è focalizzato principalmente sulle questioni ambientali, lasciando in secondo piano altri aspetti del progetto.