Piano di Sviluppo Aeroportuale i sindaci | La sostenibilità prima della crescita I nodi degli impatti acustici e ambientali
I sindaci hanno ribadito che la sostenibilità deve precedere qualsiasi crescita nel Piano di Sviluppo Aeroportuale. La discussione si è concentrata sugli impatti acustici e ambientali, con i rappresentanti locali che hanno evidenziato le preoccupazioni riguardo ai potenziali effetti sul territorio. L’incontro tra Sacbo e il territorio si è focalizzato principalmente sulle questioni ambientali, lasciando in secondo piano altri aspetti del progetto.
Una discussione improntata quasi esclusivamente, come prevedibile, sulla questione ambientale: l’atteso faccia a faccia tra Sacbo e il territorio andato in scena in due tranche giovedì 23 luglio (gli attori istituzionali al mattino, le associazioni al pomeriggio), nell’ambito dei tavoli tecnici del dibattito pubblico relativo al Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043, ha confermato una volta di più come i timori del territorio rientrino tutti nella logica della “sostenibilità”. Il nuovo masterplan predisposto da Sacbo su sollecitazione di Enac prevede una crescita che oltre a essere infrastrutturale si traduce anche in numeri che da subito avevano fatto accendere un campanello d’allarme a chi convive più da vicino con lo scalo bergamasco, terzo in Italia dopo i giganti Fiumicino e Malpensa per passeggeri trasportati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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