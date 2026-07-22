Piano di Sviluppo Aeroportuale Seriate detta le sue condizioni | La crescita non può essere solo aumento dei passeggeri serve equilibrio

Il Comune di Seriate ha presentato un ordine del giorno durante il Dibattito Pubblico sul nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale. La posizione ufficiale sottolinea che la crescita dell’aeroporto non deve limitarsi all’aumento dei passeggeri, ma deve garantire un equilibrio tra sviluppo e impatti ambientali e sociali. La discussione riguarda anche l’eventuale sostenibilità delle future espansioni e le modalità di gestione del traffico aereo.

Seriate. Un ordine del giorno per definire le posizione del Comune di Seriate nell’ambito del Dibattito Pubblico sul nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043 dello scalo di Orio al Serio: è quanto hanno predisposto il sindaco Gabriele Cortesi e i capigruppo della maggioranza Jessica Vitari (Lista Civica Cortesi Sindaco), Giuseppe Di Filippo (Fratelli d’Italia), Lorenzo Panseri (Lega Seriate) e Damiano Amaglio (Seriate al Centro-FI) in vista del tavolo tecnico in programma giovedì 23 luglio, momento di fondamentale confronto con Sacbo e Enac. Il documento individua alcuni principi che guideranno la partecipazione dell’amministrazione al... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Piano di Sviluppo Aeroportuale, Seriate detta le sue condizioni: La crescita non può essere solo aumento dei passeggeri, serve equilibrioLa posizione del Comune in vista del tavolo tecnico di giovedì 23 luglio, dove saranno discussi i punti salienti del masterplan: Ogni ulteriore sviluppo sia preceduto dalla verifica dell'effettiva so ... bergamonews.it

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