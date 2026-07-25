Vincenzo Gerardi, 58 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie con 16 coltellate nel cortile di un complesso residenziale. L’omicidio è avvenuto il 16 aprile 2025 a Samarate, dove i due vivevano in appartamenti separati. La corte d’Assise di Busto Arsizio ha deciso la pena massima, dopo aver accertato che Gerardi aveva pianificato il massacro. La coppia era separata di fatto da tempo.

Busto Arsizio (Varese) – Ergastolo. La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha inflitto la pena massima a Vincenzo Gerardi, il 58enne che il 16 aprile 2025 uccise con 16 coltellate la moglie Teresa Stabile nel cortile del complesso residenziale di Samarate dove entrambi vivevano, ormai separati di fatto, in due appartamenti distinti. Una sentenza che accoglie integralmente la linea della Procura, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori. La decisione è arrivata dopo circa quattro ore e mezza di camera di consiglio. Oltre alla condanna al carcere a vita, sono stati riconosciuti complessivamente 880mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva ai genitori, ai due figli e alla sorella della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pianificò il massacro della moglie Teresa Stabile: Vincenzo Gerardi condannato all’ergastolo

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