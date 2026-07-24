Un uomo di 58 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie con diverse coltellate nel cortile di un complesso residenziale. L’omicidio è avvenuto il 16 aprile 2025 in provincia di Varese, poco dopo la separazione tra i due. La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha giudicato colpevole l’uomo, riconoscendolo responsabile del femminicidio.

La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato all’ ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, riconosciuto colpevole dell’omicidio della moglie Teresa Stabile, accoltellata a morte il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, in provincia di Varese. La donna fu colpita con 16 coltellate mentre viveva già separata di fatto dal marito, in un appartamento diverso all’interno dello stesso stabile. I giudici hanno accolto integralmente le richieste della Procura, riconoscendo le aggravanti della premeditazione e degli atti persecutori. La sentenza, pronunciata dalla Corte presieduta da Giuseppe Fazio, recepisce l’impianto accusatorio sostenuto dal pubblico ministero Ciro Caramore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uccise la moglie dopo la separazione, ergastolo a Vincenzo Gerardi per il femminicidio di Teresa Stabile

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